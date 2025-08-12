Видео
Главная Новости дня Молодежь на ВОТ — Зеленский заявил о сложности ситуации

Молодежь на ВОТ — Зеленский заявил о сложности ситуации

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:45
Зеленский заявил о вызовах работы с молодежью на оккупированных территориях
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень сложно работать с молодежью, которая находится в информационном вакууме на временно оккупированных территориях.

Об этом украинский лидер сказал на форуме "Молодь тут" во вторник, 12 августа.

Читайте также:

Молодежь в оккупации

"Очень сложно работать с информационным вакуумом, в котором находится сегодня наша молодежь на временно оккупированных территориях", — отметил глава государства.

По его словам, активно работает дезинформация России. Зеленский говорит, что просто так исправить ситуацию будет сложно.

"Они должны попасть в атмосферу, там где есть Украина или туда Украина уже вернется. Я уверен, что мы везде вернемся. Без общества украинского это делать будет сложно", — отметил украинский лидер.

Он считает, что никакие программы на расстоянии не помогут, поскольку важно попасть туда, где есть много украинцев.

"И человек должен бороться против той информационной антиукраинской машины, которая есть на временно оккупированных территориях Украины, и за рубежом она также работает", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер сообщил, что поручил правительству упростить поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украине упростят выезд за границу для граждан до 22 лет.

Владимир Зеленский украинцы Украина оккупация молодежь
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
