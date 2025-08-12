Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував спрощені умови вступу до ВНЗ — деталі

Зеленський анонсував спрощені умови вступу до ВНЗ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:51
Зеленський підтримав ідею запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду спростити умови вступу до вищих навчальних закладів. Зокрема, можливо, буде зимова вступна кампанія.

Про це глава держави повідомив на молодіжному форумі "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня.

Читайте також:

Спрощений вступ до ВНЗ України

Український лідер зауважив, що у воєнний час багато складнощів, в тому числі в контексті вступу до ВНЗ.

"Я доручив уряду спростити умови вступу до українських ВНЗ. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти", — каже Зеленський.

За його словами, були також й інші пропозиції. Зеленський наголосив, що на все необхідно уважно подивитися та дати відповіді.

Нагадаємо, український лідер доручив спростити виїзд за кордон для молоді до 22 років.

Раніше адвокат пояснив, якщо студент до 25 років змінює навчальний заклад, його не можуть мобілізувати з моменту відрахування з одного вишу до зарахування в інший, окрім одного випадку.

Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
