Зеленский поддержал идею введения зимней вступительной кампании для абитуриентов

Зеленский анонсировал упрощенное поступления в ВУЗы — детали
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить условия поступления в высшие учебные заведения. В частности, возможно, будет зимняя вступительная кампания.
Об этом глава государства сообщил на молодежном форуме "Молодь тут" во вторник, 12 августа.
Упрощенное поступление в вузы Украины
Украинский лидер отметил, что в военное время много сложностей, в том числе в контексте поступления в вузы.
"Я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти", — говорит Зеленский.
По его словам, были также и другие предложения. Зеленский отметил, что на все необходимо внимательно посмотреть и дать ответы.
Напомним, украинский лидер поручил упростить выезд за границу для молодежи до 22 лет.
Ранее адвокат объяснил, если студент до 25 лет меняет учебное заведение, его не могут мобилизовать с момента отчисления из одного вуза до зачисления в другой, кроме одного случая.
