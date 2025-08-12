Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал упрощенное поступления в ВУЗы — детали

Зеленский анонсировал упрощенное поступления в ВУЗы — детали

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:51
Зеленский поддержал идею введения зимней вступительной кампании для абитуриентов
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить условия поступления в высшие учебные заведения. В частности, возможно, будет зимняя вступительная кампания.

Об этом глава государства сообщил на молодежном форуме "Молодь тут" во вторник, 12 августа.

Реклама
Читайте также:

Упрощенное поступление в вузы Украины

Украинский лидер отметил, что в военное время много сложностей, в том числе в контексте поступления в вузы.

"Я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти", — говорит Зеленский.

По его словам, были также и другие предложения. Зеленский отметил, что на все необходимо внимательно посмотреть и дать ответы.

Напомним, украинский лидер поручил упростить выезд за границу для молодежи до 22 лет.

Ранее адвокат объяснил, если студент до 25 лет меняет учебное заведение, его не могут мобилизовать с момента отчисления из одного вуза до зачисления в другой, кроме одного случая.

Владимир Зеленский вузы студенты Украина Университет
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации