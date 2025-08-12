Зеленский поддержал идею введения зимней вступительной кампании для абитуриентов

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству упростить условия поступления в высшие учебные заведения. В частности, возможно, будет зимняя вступительная кампания.

Об этом глава государства сообщил на молодежном форуме "Молодь тут" во вторник, 12 августа.

Украинский лидер отметил, что в военное время много сложностей, в том числе в контексте поступления в вузы.

"Я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти", — говорит Зеленский.

По его словам, были также и другие предложения. Зеленский отметил, что на все необходимо внимательно посмотреть и дать ответы.

Напомним, украинский лидер поручил упростить выезд за границу для молодежи до 22 лет.

Ранее адвокат объяснил, если студент до 25 лет меняет учебное заведение, его не могут мобилизовать с момента отчисления из одного вуза до зачисления в другой, кроме одного случая.