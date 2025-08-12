Відео
Головна Новини дня Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для молоді

Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для молоді

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:16
В Україні спростять виїзд за кордон для молоді
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити перетин державного кордону для молоді. Відтепер українцям віком до 22 років виїздити за кордон стане простіше.

Про це лідер України сказав під час українського молодіжного форуму "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Читайте також:

В Україні спростять виїзд за кордон для молоді — деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців.

"На цей час є обмеження — 18 років — на кордоні. Ми плануємо підвищити рівень до 22 років... Це позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що нещодавно у Держприкордонслужбі України розповіли, хто займається організацією незаконного виїзду за кордон.

Раніше у Держприкордонслужбі відповіли, де найчастіше незаконно перетинають кордон.

Володимир Зеленський Україна війна в Україні молодь виїзд за кордон
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
