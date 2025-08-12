Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити перетин державного кордону для молоді. Відтепер українцям віком до 22 років виїздити за кордон стане простіше.

Про це лідер України сказав під час українського молодіжного форуму "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

В Україні спростять виїзд за кордон для молоді — деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців.

"На цей час є обмеження — 18 років — на кордоні. Ми плануємо підвищити рівень до 22 років... Це позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні", — сказав глава держави.

