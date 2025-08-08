Незаконний виїзд за кордон — хто стоїть за схемами

Прикордонник перевіряє документи на КПП. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розкрив, хто займається організацією незаконного виїзду за кордон. За його словами, часто саме неповнолітніх долучають до злочинних схем незаконного перетину кордону.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника Держприкордонслужби, неповнолітніх долучають до злочинних схем виїзду за кордон.

Демченко зазначив, що організатори цих незаконних подорожей, ці злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, залучають до таких дій і неповнолітніх громадян України. Вони очікують, що надалі їх не притягнуть до відповідальності.

"Як бачимо, що організатори цих незаконних подорожей, на жаль, залучають до таких дій і неповнолітніх громадян України, очікуючи, що вони надалі не притягуватимуться до відповідальності. Наша задача, як і раніше, — це продовжувати викривати ці злочинні групи для того, щоб зменшувати кількість спроб незаконного перетину кордону.

Бо самі порушники здебільшого не самостійно планують для себе такі подорожі. А вишукують інформацію про тих, хто може їм допомогти незаконно перетнути кордон", — пояснив речник ДПСУ.

