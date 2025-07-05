Незаконний перетин кордону — де найчастіше фіксують випадки

Прикордонники на чергуванні. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники щоденно фіксують спроби незаконного перетну кордону. Найчастіше такі випадки трапляються на кордоні з двома країнами.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі "Ми-Україна".

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Демченко розповів, що на кордонні постійно затримують порушників за незаконний перетин майже на усіх напрямках. Найчастіше це відбувається на кордоні з Румунією та Молдовою.

"На жаль, такі спроби продовжуються. Щоденно ми затримуємо порушників на всіх напрямках, особливо на кордоні з Румунією та на кордоні з Молдовою, де найбільше таких випадків. На щастя, якогось різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується", — поділився речник ДПСУ.

За його словами, зараз спостерігається стабільність, адже не фіксується ні спаду, ні суттєвого зростання таких випадків.

Крім того, Андрій Демченко розповів, що на початку літа були побоювання щодо зростання кількості незаконного перетину кордону. На щастя, обійшлося без суттєвих змін і прикордонники працюють для того, аби швидко викривати злочинні схеми.

"Ми продовжуємо наші дії, аби викривати схеми і злочинні групи, які спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприянню у незаконному перетині кордону, а люди, на жаль, платять за це кошти, і досить немаленькі. Суми коливаються в тисячах доларів. Замість того, щоб підтримувати Сили оборони, люди натомість підтримують такі злочинні групи", — висловився речник ДПСУ.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області чоловік намагався втекти за кордон. Його затримали й оштрафували.

Крім того, раніше у ДПСУ повідомляли, що українці масово повертаються додому з-за кордону. До прикладу, за добу 30 червня обсяг сягнув понад 140 тисяч осіб.