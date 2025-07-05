Незаконное пересечение границы — где чаще всего фиксируют случаи

Пограничники на дежурстве. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники ежедневно пресекают попытки незаконного пересечения границы. Чаще всего такие случаи на границе с двумя странами.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире "Мы-Украина".

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Где чаще всего незаконно пересекают границу

Демченко рассказал, что на границе постоянно задерживают нарушителей за незаконное пересечение почти на всех направлениях. Чаще всего это происходит на границе с Румынией и Молдовой.

"К сожалению, такие попытки продолжаются. Ежедневно мы задерживаем нарушителей на всех направлениях, особенно на границе с Румынией и на границе с Молдовой, где больше всего таких случаев. К счастью, какого-то резкого увеличения попыток незаконного пересечения границы не фиксируется", — поделился представитель ГПСУ.

По его словам, сейчас наблюдается стабильность, ведь не фиксируется ни спада, ни существенного роста таких случаев.

Кроме того, Андрей Демченко рассказал, что в начале лета были опасения относительно роста количества незаконного пересечения границы. К счастью, обошлось без существенных изменений и пограничники работают для того, чтобы быстро разоблачать преступные схемы.

"Мы продолжаем наши действия, чтобы разоблачать схемы и преступные группы, которые специализируются на том, что обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, а люди, к сожалению, платят за это деньги, и довольно немаленькие. Суммы колеблются в тысячах долларов. Вместо того чтобы поддерживать Силы обороны, люди поддерживают такие преступные группы", — высказался представитель ГПСУ.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина пытался сбежать за границу. Его задержали и оштрафовали.

Кроме того, ранее в ГПСУ сообщали, что украинцы массово возвращаются домой из-за границы. К примеру, за сутки 30 июня объем достиг более 140 тысяч человек.