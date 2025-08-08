Видео
В ГПСУ раскрыли, кто организовывает незаконный выезд за границу

В ГПСУ раскрыли, кто организовывает незаконный выезд за границу

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:58
Незаконный выезд за границу — кто стоит за схемами
Пограничник проверяет документы на КПП. Фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко раскрыл, кто занимается организацией незаконного выезда за границу. По его словам, часто именно несовершеннолетних приобщают к преступным схемам незаконного пересечения границы.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Кто стоит за схемами незаконного выезда за границу — детали от ГПСУ

По словам представителя Госпогранслужбы, несовершеннолетних приобщают к преступным схемам выезда за границу.

Демченко отметил, что организаторы этих незаконных путешествий, эти преступные организованные группы, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины. Они ожидают, что в дальнейшем их не привлекут к ответственности.

"Как видим, что организаторы этих незаконных путешествий, к сожалению, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины, ожидая, что они в дальнейшем не будут привлекаться к ответственности. Наша задача, как и раньше, — это продолжать разоблачать эти преступные группы для того, чтобы уменьшать количество попыток незаконного пересечения границы.

Потому что сами нарушители в основном не самостоятельно планируют для себя такие путешествия. А выискивают информацию о тех, кто может им помочь незаконно пересечь границу", — объяснил представитель ГПСУ.

Ранее в Госпогранслужбе ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу.

Напомним, что недавно в Ивано-Франковской области мужчина пытался сбежать за границу. Его задержали и оштрафовали.

преступление война в Украине ГПСУ выезд за границу Андрей Демченко
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
