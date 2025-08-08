Незаконный выезд за границу — кто стоит за схемами

В ГПСУ раскрыли, кто организовывает незаконный выезд за границу
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко раскрыл, кто занимается организацией незаконного выезда за границу. По его словам, часто именно несовершеннолетних приобщают к преступным схемам незаконного пересечения границы.
Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".
Кто стоит за схемами незаконного выезда за границу — детали от ГПСУ
По словам представителя Госпогранслужбы, несовершеннолетних приобщают к преступным схемам выезда за границу.
Демченко отметил, что организаторы этих незаконных путешествий, эти преступные организованные группы, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины. Они ожидают, что в дальнейшем их не привлекут к ответственности.
"Как видим, что организаторы этих незаконных путешествий, к сожалению, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины, ожидая, что они в дальнейшем не будут привлекаться к ответственности. Наша задача, как и раньше, — это продолжать разоблачать эти преступные группы для того, чтобы уменьшать количество попыток незаконного пересечения границы.
Потому что сами нарушители в основном не самостоятельно планируют для себя такие путешествия. А выискивают информацию о тех, кто может им помочь незаконно пересечь границу", — объяснил представитель ГПСУ.
Ранее в Госпогранслужбе ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу.
Напомним, что недавно в Ивано-Франковской области мужчина пытался сбежать за границу. Его задержали и оштрафовали.
