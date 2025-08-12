Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить пересечение государственной границы для молодежи. Отныне украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за границу станет проще.
Об этом лидер Украины сказал во время украинского молодежного форума "Молодежь здесь" во вторник, 12 августа, информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.
В Украине упростят выезд за границу для молодежи — детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.
"В настоящее время есть ограничение — 18 лет — на границе. Мы планируем повысить уровень до 22 лет... Это положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине", — сказал глава государства.
Напомним, что недавно в Госпогранслужбе Украины рассказали, кто занимается организацией незаконного выезда за границу.
Ранее в Госпогранслужбе ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу.
Читайте Новини.LIVE!