Главная Новости дня Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи

Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:16
В Украине упростят выезд за границу для молодежи
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить пересечение государственной границы для молодежи. Отныне украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за границу станет проще.

Об этом лидер Украины сказал во время украинского молодежного форума "Молодежь здесь" во вторник, 12 августа, информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Читайте также:

В Украине упростят выезд за границу для молодежи — детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

"В настоящее время есть ограничение — 18 лет — на границе. Мы планируем повысить уровень до 22 лет... Это положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине", — сказал глава государства.

Напомним, что недавно в Госпогранслужбе Украины рассказали, кто занимается организацией незаконного выезда за границу.

Ранее в Госпогранслужбе ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу.

Владимир Зеленский Украина война в Украине молодежь выезд за границу
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
