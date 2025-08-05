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Ще одну дитину повернули з полону РФ — подробиці від Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 01:44
Андрій Єрмак повідомив, що з полону РФ вдалось повернути ще одну дитину
Повернуті з полону українські діти. Ілюстративне фото: Офіс президента

Ще одну дитину вдалось повернути з російського полону. Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Про це написав у своєму Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Як вдалось врятувати дитину

Єрмак повідомив, що 13-річна дівчина знаходилась на тимчасово окупованій росіянами території. Проте вона всі три роки свого перебування в окупації мріяла переїхати до своєї бабусі та дідуся, які живуть на підконтрольній території України.

Дівчина всі три роки постійно спілкувалась з рідними й не втрачала надію перебратись до них. 

"Після довгих вагань дівчинка все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних", — написав Андрій Єрмак.

Він висловив подяку команді Helping to Leave за сприяння у порятунку дитини. Єрмак зазначив, що влада України продовжує виконувати завдання президента Зеленського, щоб всі маленькі українці повернулись додому.

Раніше стало відомо, що з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще чотирьох українських дітей. Серед них 15-річна дівчинка, яка вперто носила вишиванку до окупаційної школи.

Нагадаємо, що нещодавно українська розвідка отримала нові докази викрадення росіянами українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Андрій Єрмак діти полонені ТОТ повернення
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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