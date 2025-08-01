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В Україну з ТОТ повернули ще чотирьох дітей — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 23:55
З окупації повернули групу українських дітей
Повернення українських дітей з ТОТ. Ілюстративне фото: омбудсмен Лубінець

У п'ятницю, 1 серпня, з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще чотирьох українських дітей. Серед них 15-річна дівчинка, яка вперто носила вишиванку до окупаційної школи.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.

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З ТОТ повернули групу українських дітей

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій групу українських дітей.

Відтак до України повернулася 15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав.

Ще двоє врятованих з російської окупації — 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи.

Також на підконтрольну Україні територію повернувся 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу, попри юний вік.

"Вдячний команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей. #BringKidsBack", — зазначив Єрмак.

Діти з ТОТ
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно українська розвідка отримала нові докази викрадення росіянами українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Раніше, 19 липня, до України вдалося повернути ще 11 викрадених дітей. Окупанти незаконно вивезли їх до Росії.

діти викрадення депортація дітей окупація ТОТ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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