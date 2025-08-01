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В Украину с ВОТ вернули еще четырех детей — детали

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 23:55
Из оккупации вернули группу украинских детей
Возвращение украинских детей из ВОТ. Иллюстративное фото: омбудсмен Лубинец

В пятницу, 1 августа, из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще четырех украинских детей. Среди них 15-летняя девочка, которая упорно носила вышиванку в оккупационную школу.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

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С ВОТ вернули группу украинских детей

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированных территорий группу украинских детей.

Поэтому в Украину вернулась 15-летняя девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и били, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав.

Еще двое спасенных из российской оккупации — 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения российской школы.

Также на подконтрольную Украине территорию вернулся 17-летний парень, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу, несмотря на юный возраст.

"Благодарен команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание президента — вернуть всех детей. #BringKidsBack", — отметил Ермак.

Діти з ТОТ
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что недавно украинская разведка получила новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий.

Ранее, 19 июля, в Украину удалось вернуть еще 11 похищенных детей. Оккупанты незаконно вывезли их в Россию.

дети похищение депортация детей оккупация ВОТ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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