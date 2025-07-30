ГУР отримало чергові докази викрадення українських дітей з ТОТ

ГУР отримало нові докази викрадення українських дітей
Головне управління розвідки Міноборони України здобуло нові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій. Воно отримало доступ до серверів так званого "уряду Криму".
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 30 липня.
Викрадення українських дітей з ТОТ
Розвідники провели масштабну кібероперацію. На сервісах так званого "уряду Криму" зберігалися документи, що підтверджують насильне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій декількох областей:
- Херсонської;
- Запорізької;
- Донецької;
- Луганської.
Фахівці ГУР отримали тисячі документів, які містять списки депортованих українських дітей, характеристики викрадених неповнолітніх, що залишилися без піклування, незаконні рішення про призначення нових опікунів з-поміж громадян РФ, а також адреси, за якими проживають і розселені ці діти.
"Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ — викрадення українських дітей — уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", — наголосив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Нагадаємо, 19 липня до України вдалося повернути ще 11 викрадених дітей. Окупанти незаконно вивезли їх до Росії.
Нещодавно діти, які були повернені з окупації та депортації, а також діти українських військових, провели відпочинок в Італії.
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