Повернення українських дітей із Росії — ще 11 осіб вдома

Діти, які повернулися додому з Росії. Фото: t.me/ermaka2022

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україну вдалося повернути з Росії ще 11 викрадених дітей. За його словами, особливо вражає історія п’ятьох рідних братів і сестер, повернення яких тривало понад рік.

Про це Андрій Єрмак розповів у Telegram у суботу, 19 липня.

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"У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Їхній вік — від 10 до 17 років", — зазначив Єрмак.

Він поділився, що особливо вразила історія п’ятьох рідних братів і сестер, яких викрала Росія. Довгий час про них не було жодної інформації, доки вони самостійно не вийшли на зв'язок зі своєю повнолітньою сестрою, яка перебуває в Україні, й попросили забрати їх додому.

Очільник ОП наголосив, що шлях повернення був дуже складним, адже органи опіки РФ чинили тиск, затягували процес та змушували змінювати свою думку. Таким чином процес повернення затягнувся на більш як рік.

"Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома. Вдячний нашим партнерам — Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу. Ми виконуємо завдання Президента — повернути всіх", — додав Єрмак.

Допис Андрія Єрмака у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернені з Росії діти та діти українських захисників їздили на відпочинок до Італії. Дізнайтеся більше про це в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

Також під час візиту до Києва спецпредставник Кіт Келлог та Андрій Єрмак 16 липня відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Додамо, що у США розглядають законопроєкт із допомоги викраденим Росією українським дітям. Для цього можуть використати заморожені активи РФ.