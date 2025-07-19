Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ перешкоджала понад рік — додому повернулися ще 11 дітей

РФ перешкоджала понад рік — додому повернулися ще 11 дітей

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 17:26
Повернення українських дітей із Росії — ще 11 осіб вдома
Діти, які повернулися додому з Росії. Фото: t.me/ermaka2022

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україну вдалося повернути з Росії ще 11 викрадених дітей. За його словами, особливо вражає історія п’ятьох рідних братів і сестер, повернення яких тривало понад рік.

Про це Андрій Єрмак розповів у Telegram у суботу, 19 липня.

Реклама
Читайте також:

Повернення українських дітей із Росії

"У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Їхній вік — від 10 до 17 років", — зазначив Єрмак.

Він поділився, що особливо вразила історія п’ятьох рідних братів і сестер, яких викрала Росія. Довгий час про них не було жодної інформації, доки вони самостійно не вийшли на зв'язок зі своєю повнолітньою сестрою, яка перебуває в Україні, й попросили забрати їх додому. 

Очільник ОП наголосив, що шлях повернення був дуже складним, адже органи опіки РФ чинили тиск, затягували процес та змушували змінювати свою думку. Таким чином процес повернення затягнувся на більш як рік. 

"Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома. Вдячний нашим партнерам — Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу. Ми виконуємо завдання Президента — повернути всіх", — додав Єрмак.

РФ перешкоджала понад рік — додому повернулися ще 11 дітей - фото 1
Допис Андрія Єрмака у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернені з Росії діти та діти українських захисників їздили на відпочинок до Італії. Дізнайтеся більше про це в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

Також під час візиту до Києва спецпредставник Кіт Келлог та Андрій Єрмак 16 липня відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Додамо, що у США розглядають законопроєкт із допомоги викраденим Росією українським дітям. Для цього можуть використати заморожені активи РФ.

Андрій Єрмак діти війна в Україні Росія повернення
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації