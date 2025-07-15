Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США розробили новий план щодо активів РФ — стосується дітей

США розробили новий план щодо активів РФ — стосується дітей

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 08:50
США можуть використати заморожені російські активи для допомоги викраденим українським дітям — законопроєкт
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США можуть використати заморожені російські активи для допомоги викраденим українським дітям. У Сенаті вже представлено двопартійний законопроєкт.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Активи РФ на допомогу дітям

Кондратюк зазначила, що в Сенаті США представлено двопартійний законопроєкт, який дозволить використовувати російські активи для підтримки українських дітей, викрадених Росією. 

Законопроєкт також передбачає:

  • допомогу США у розслідуваннях викрадень, ідентифікації дітей, зборі доказів та притягненні винних до відповідальності;
  • медичну, психологічну та юридичну допомогу дітям, яких вдалося повернути;
  • узгодження санкційних списків з ЄС та Великою Британією для більшої ефективності;
  • можливість для президента США направляти заморожені російські суверенні активи на ці цілі.

"Вдячна сенаторам за цю важливу законодавчу ініціативу, спрямовану на безпосередню підтримку та реінтеграцію дітей, яких вдалося повернути. Не менш важливою є практична допомога у виявленні викрадених дітей та справедливому покаранні всіх причетних за ці злочини. Сподіваюся, цей закон знайде відгук серед американських парламентарів та буде проголосований у Конгресі США", — наголосила віцеспікерка.

Картка законопроєкту
Картка законопроєкту щодо дітей та активів РФ. Фото: Олена Кондратюк/Facebook

Нагадаємо, 25 червня в Україну вдалося повернути 17-річного хлопця, який ще у 2022 році опинився в окупації. На Батьківщині на зустріч із ним чекали мама та сестра.

А на початку липня в Україну вдалося повернути трьох підлітків, які перебували в окупації.

США діти Дональд Трамп гроші активи Росія
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації