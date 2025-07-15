США можуть використати заморожені російські активи для допомоги викраденим українським дітям — законопроєкт

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США можуть використати заморожені російські активи для допомоги викраденим українським дітям. У Сенаті вже представлено двопартійний законопроєкт.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк у Facebook.

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Кондратюк зазначила, що в Сенаті США представлено двопартійний законопроєкт, який дозволить використовувати російські активи для підтримки українських дітей, викрадених Росією.

Законопроєкт також передбачає:

допомогу США у розслідуваннях викрадень, ідентифікації дітей, зборі доказів та притягненні винних до відповідальності;

медичну, психологічну та юридичну допомогу дітям, яких вдалося повернути;

узгодження санкційних списків з ЄС та Великою Британією для більшої ефективності;

можливість для президента США направляти заморожені російські суверенні активи на ці цілі.

"Вдячна сенаторам за цю важливу законодавчу ініціативу, спрямовану на безпосередню підтримку та реінтеграцію дітей, яких вдалося повернути. Не менш важливою є практична допомога у виявленні викрадених дітей та справедливому покаранні всіх причетних за ці злочини. Сподіваюся, цей закон знайде відгук серед американських парламентарів та буде проголосований у Конгресі США", — наголосила віцеспікерка.

Картка законопроєкту щодо дітей та активів РФ. Фото: Олена Кондратюк/Facebook

Нагадаємо, 25 червня в Україну вдалося повернути 17-річного хлопця, який ще у 2022 році опинився в окупації. На Батьківщині на зустріч із ним чекали мама та сестра.

А на початку липня в Україну вдалося повернути трьох підлітків, які перебували в окупації.