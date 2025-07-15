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Главная Новости дня США разработали новый план по активам РФ — касается детей

США разработали новый план по активам РФ — касается детей

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 08:50
США могут использовать замороженные российские активы для помощи похищенным украинским детям - законопроект
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США могут использовать замороженные российские активы для помощи похищенным украинским детям. В Сенате уже представлен двухпартийный законопроект.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Facebook.

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Кондратюк отметила, что в Сенате США представлен двухпартийный законопроект, который позволит использовать российские активы для поддержки украинских детей, похищенных Россией.

Законопроект также предусматривает:

  • помощь США в расследованиях похищений, идентификации детей, сборе доказательств и привлечении виновных к ответственности;
  • медицинскую, психологическую и юридическую помощь детям, которых удалось вернуть;
  • согласование санкционных списков с ЕС и Великобританией для большей эффективности;
  • возможность для президента США направлять замороженные российские суверенные активы на эти цели.

"Благодарна сенаторам за эту важную законодательную инициативу, направленную на непосредственную поддержку и реинтеграцию детей, которых удалось вернуть. Не менее важна практическая помощь в выявлении похищенных детей и справедливом наказании всех причастных за эти преступления. Надеюсь, этот закон найдет отклик среди американских парламентариев и будет проголосован в Конгрессе США", — подчеркнула вице-спикер.

Картка законопроєкту
Карточка законопроекта о детях и активах РФ. Фото: Елена Кондратюк/Facebook

Напомним, 25 июня в Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который еще в 2022 году оказался в оккупации. На Родине на встречу с ним ждали мама и сестра.

А в начале июля в Украину удалось вернуть трех подростков, которые находились в оккупации.

США дети Дональд Трамп деньги активы Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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