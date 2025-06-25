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Головна Новини дня До України з окупації повернули 17-річного хлопця — деталі

До України з окупації повернули 17-річного хлопця — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 16:41
В Україну повернули 17-річного хлопця з окупації РФ
Люди біля потяга. Ілюстративне фото: sud.ua
Ключові моменти З окупації вдалося повернути 17-річного українця

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця. На початку повномасштабної війни підліток опинився в російській окупації.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 25 червня, в Telegram.

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Хлопець, якого вдалося повернути з окупації. Фото: Єрмак/Telegram

З окупації вдалося повернути 17-річного українця

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця, якого війна розлучила з рідними ще у 2022 році", — повідомив Єрмак.

А також додав, що після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до Росії хлопець зміг подолати всі труднощі та нарешті возз’єднатися з мамою і сестрою, які чекали на нього в Україні.

Як розповіла операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хлопець опинився сам у селі, яке дуже швидко захопили російські окупанти.

Його мама та молодша сестра залишалися на підконтрольній Україні території, і зв’язок із ними майже зник. В умовах постійної небезпеки хлопець був змушений виїхати до Росії в пошуках способу повернутися додому.  

Сьогодні він нарешті разом зі своєю родиною в Києві. Зараз родина отримує юридичну, психологічну та побутову підтримку.

Єрмак діти
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно з тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще дев'ятьох українських дітей.

В Офісі президента повідомили, скільки дітей із РФ вдалося повернути до України.

викрадення окупація війна в Україні Росія ТОТ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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