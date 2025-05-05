Скільки дітей повернула Україна із полону РФ - в ОП розповіли

Даша Зарівна

Україна повернула 1293 викрадених РФ дітей. І наразі, коли йдуть перемовини щодо мирного врегулювання війни в Україні, дуже важливо, аби питання щодо повернення українських дітей знаходилося у фокусі уваги і було прив’язано до цих перемовин.

Про це на спільному засіданні Ради з прав людини при МЗС та Bring Kids Back UA сказала операційна директорка кампанії із захисту депортованих Росією українських дітей Bring Kids Back UA Даша Зарівна.

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"Ми розуміємо, що для нас це можливість повернути викрадених РФ дітей. Але це питання має бути деполітизовано, адже діти мають бути повернуті без умовно. І це дуже важливо. Не може бути обміну дітей на території чи на об’єкти, а це росіяни будуть намагатися це зробити", — уточнила Зарівна.

З одного боку це дуже хороший результат, але ще дуже багато дітей залишається у російському полоні.

За словами Зарівної, українські діти стають знаряддями для вбивств та зброєю проти власного народу. Адже багато з них змушують воювати проти власної країни і це відбувається щодня. А окрім депортованих майже 20 тисяч дітей, ще 1,6 млн залишаються на тимчасово окупованих територіях.

"Цього року обов’язковою є строкова служба для всіх, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. І оскільки у них примусове громадянство РФ – їх відправляють служити вглиб Росії, де вони оточені російськомовним оточенням. Робиться це для того, аби через кілька років вони підписали контракти і їх відправили воювати проти власної країни", — зазначила Зарівна.

Вона також додала, що чим довше викрадені українські діти залишаються у російському полоні – тим складніше їх повернути назад.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України впроваджує Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей. Відомство продовжує працювати над удосконаленням державного інструменту, покликаного забезпечити системний підхід до збору, узагальнення та обробки інформації про дітей, незаконно вивезених до РФ.

