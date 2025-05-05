Сколько детей вернула Украина из плена РФ - в ОП рассказали

Даша Заривна

Украина вернула 1293 похищенных РФ детей. И сейчас, когда идут переговоры по мирному урегулированию войны в Украине, очень важно, чтобы вопрос о возвращении украинских детей находился в фокусе внимания и был привязан к этим переговорам.

Об этом на совместном заседании Совета по правам человека при МИД и Bring Kids Back UA сказала операционный директор кампании по защите депортированных Россией украинских детей Bring Kids Back UA Даша Заривна.

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"Мы понимаем, что для нас это возможность вернуть похищенных РФ детей. Но этот вопрос должен быть деполитизирован, ведь дети должны быть возвращены без условий. И это очень важно. Не может быть обмена детей на территории или на объекты, а это россияне будут пытаться это сделать", — уточнила Заривная.

С одной стороны это очень хороший результат, но еще очень много детей остается в российском плену.

По словам Заривной, украинские дети становятся орудиями для убийств и оружием против собственного народа. Ведь многих из них заставляют воевать против собственной страны и это происходит ежедневно. А кроме депортированных почти 20 тысяч детей, еще 1,6 млн остаются на временно оккупированных территориях.

"В этом году обязательной является срочная служба для всех, кто проживает на временно оккупированных территориях. И поскольку у них принудительное гражданство РФ — их отправляют служить вглубь России, где они окружены русскоязычным окружением. Делается это для того, чтобы через несколько лет они подписали контракты и их отправили воевать против собственной страны", — отметила Заривна.

Она также добавила, что чем дольше похищенные украинские дети остаются в российском плену — тем сложнее их вернуть обратно.

Напомним, Министерство юстиции Украины внедряет Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детей. Ведомство продолжает работать над совершенствованием государственного инструмента, призванного обеспечить системный подход к сбору, обобщению и обработке информации о детях, незаконно вывезенных в РФ.