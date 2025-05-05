Сколько детей вернула Украина из плена РФ - в ОП рассказали

В ОП рассказали, сколько детей из РФ вернула Украина
Украина вернула 1293 похищенных РФ детей. И сейчас, когда идут переговоры по мирному урегулированию войны в Украине, очень важно, чтобы вопрос о возвращении украинских детей находился в фокусе внимания и был привязан к этим переговорам.
Об этом на совместном заседании Совета по правам человека при МИД и Bring Kids Back UA сказала операционный директор кампании по защите депортированных Россией украинских детей Bring Kids Back UA Даша Заривна.
"Мы понимаем, что для нас это возможность вернуть похищенных РФ детей. Но этот вопрос должен быть деполитизирован, ведь дети должны быть возвращены без условий. И это очень важно. Не может быть обмена детей на территории или на объекты, а это россияне будут пытаться это сделать", — уточнила Заривная.
С одной стороны это очень хороший результат, но еще очень много детей остается в российском плену.
По словам Заривной, украинские дети становятся орудиями для убийств и оружием против собственного народа. Ведь многих из них заставляют воевать против собственной страны и это происходит ежедневно. А кроме депортированных почти 20 тысяч детей, еще 1,6 млн остаются на временно оккупированных территориях.
"В этом году обязательной является срочная служба для всех, кто проживает на временно оккупированных территориях. И поскольку у них принудительное гражданство РФ — их отправляют служить вглубь России, где они окружены русскоязычным окружением. Делается это для того, чтобы через несколько лет они подписали контракты и их отправили воевать против собственной страны", — отметила Заривна.
Она также добавила, что чем дольше похищенные украинские дети остаются в российском плену — тем сложнее их вернуть обратно.
Напомним, Министерство юстиции Украины внедряет Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детей. Ведомство продолжает работать над совершенствованием государственного инструмента, призванного обеспечить системный подход к сбору, обобщению и обработке информации о детях, незаконно вывезенных в РФ.
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