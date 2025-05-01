В Україні впроваджують Реєстр відомостей щодо депортованих дітей

Дівчинка плаче. Ілюстративне фото: Freepik

Міністерство юстиції України впроваджує Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей. Він покликаний допомогти забезпечити системний підхід до збору, узагальнення та обробки інформації про дітей, незаконно вивезених до Росії.

Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту на офіційному сайті відомства.

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Під час дев’ятого засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак заявила, що відомство продовжує працювати над удосконаленням державного інструменту, покликаного забезпечити системний підхід до збору, узагальнення та обробки інформації про дітей, незаконно вивезених до РФ.

За її словами, одним із ключових інструментів у цьому процесі стало створення та впровадження Реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей.

У своєму виступі Людмила Сугак наголосила на важливості Реєстру як системного інструменту, який посилює міжвідомчу координацію.

"Наше головне завдання як держави — встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано державою-агресором. Реєстр — це частина нашої системної відповіді на спробу позбавити Україну її майбутнього. Ми формуємо верифіко вану базу даних, яка дозволяє працювати з кожним випадком і наближати момент повернення дітей додому", — пояснила представниця Мін'юсту.

Зазначається, що Реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених дітей. Зокрема формувати особові справи на основі даних від державних органів, місцевої влади, громадян, громадських та міжнародних організацій.

Варто зауважити, що технічне створення Реєстру вже завершене. Наразі здійснюється формування та подання перших особових справ, які найближчим часом розглядатиме спеціальна міжвідомча комісія.

Заступниця міністра юстиції також закликала міжнародну спільноту посилити зусилля з повернення дітей і фіксації фактів їхньої примусової депортації. Зокрема — надавати інформацію про депортованих або усиновлених за кордоном дітей, вимагати від Росії розкриття місць їхнього перебування, підтримувати правові механізми повернення та сприяти технічному вдосконаленню Реєстру.

Нагадаємо, що нещодавно американський телеканал Fox News опублікував відеоролик, в якому закликав президента Дональда Трампа сприяти поверненню в Україну незаконно депортованих Росією дітей.

Раніше ми інформували, що російські чиновники з оточення диктатора Путіна усиновлюють викрадених українських дітей.