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Чиновники з РФ усиновлюють викрадених українських дітей

19 березня 2025 18:48
Аркадій Пастула - Редактор
Чиновники з оточення Путіна усиновлюють викрадених українських дітей, — Харченко
Дитина. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Головна юридична спеціалістка БО Save Ukraine Мирослава Харченко заявила, що російські чиновники з оточення диктатора Володимира Путіна усиновлюють викрадених українських дітей. Відомо, що вони змінюють їм документи.

Про це Мирослава Харченко сказала в ефірі День.LIVE у середу, 19 березня.

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"Це родини злочинні, які чинять злочин, адже вони розуміють, яку дитину вони забирають до себе в родину. Вони свідомі того, що це незаконно, але все ж таки вони беруть. Ми знаємо випадки, коли це були усиновлення з першого оточення Путіна і так само це можуть бути рядові родини", — зазначила Харченко.

За її словами, одна з таких дівчаток-сиріт — Марина Прокопенко, яку депортували з Херсона на початку повномасштабного вторгнення. До цього вона перебувала в "Будинку дитини".

Відомо, що один із чиновників близького оточення Путіна "всиновив" дівчинку та змінив документи, зокрема дату народження, прізвище та національність. 

Нагадаємо, у США підрозділ, який займався поверненням викрадених Росією українських дітей, потрапив під скорочення. 

Також нещодавно понад чотири тисячі дітей були примусово вивезені на навчання до шкіл окупованого Криму, а ще понад 800 дітей були зараховані до дитячих садків на території півострова.

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