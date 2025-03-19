Чиновники из окружения Путина усыновляют похищенных украинских детей, — Харченко

Ребенок. Фото иллюстративное: Pexels

Главная юридическая специалистка БО Save Ukraine Мирослава Харченко заявила, что российские чиновники из окружения диктатора Владимира Путина усыновляют похищенных украинских детей. Известно, что они меняют им документы.

Об этом Мирослава Харченко сказала в эфире День.LIVE в среду, 19 марта.

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Усыновление похищенных детей из Украины

"Это семьи преступные, которые совершают преступление, ведь они понимают, какого ребенка они забирают к себе в семью. Они осознают, что это незаконно, но все же они берут. Мы знаем случаи, когда это были усыновления из первого окружения Путина и так же это могут быть рядовые семьи", — отметила Харченко.

По ее словам, одна из таких девочек-сирот — Марина Прокопенко, которую депортировали из Херсона в начале полномасштабного вторжения. До этого она находилась в "Доме ребенка".

Известно, что один из чиновников близкого окружения Путина "усыновил" девочку и изменил документы, в частности дату рождения, фамилию и национальность.

Напомним, в США подразделение, которое занималось возвращением похищенных Россией украинских детей, попало под сокращение.

Также недавно более четырех тысяч детей были принудительно вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма, а еще более 800 детей были зачислены в детские сады на территории полуострова.