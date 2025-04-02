Fox News показало відеоролик про викрадених РФ українських дітей

На Fox News привернули увагу до викрадення РФ дітей з України
Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну викрали понад 19 тисяч дітей. Американський телеканал Fox News опублікував відеоролик, в якому закликав президента Дональда Трампа сприяти їх поверненню в Україну.
Про це повідомив український журналіст Остап Яриш у Facebook у середу, 2 квітня.
Повернення українських дітей
В рекламному відео йдеться, що російські військові викрали понад 19 тисяч українських дітей.
"Хороша угода про них не забуде. Президенте Трамп — ви в силі повернути їх додому", — зазначається в ролику.
В кінці реклами глядачів закликають перейти на сайт Release the Kids, на якому розміщена інформація, як американцям звʼязатись з конгресменами.
Нагадаємо, видання The Sun опублікувало матеріал про мілітаризацію викрадених українських дітей на окупованих територіях, а також нав'язування їм російської культури.
Крім того, Росія не здійснює жодних кроків для повернення депортованих українських дітей.
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