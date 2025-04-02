Росія озброює депортованих українських дітей, — ЗМІ

Українські діти. Фото: The Sun

Росія перетворює викрадених українських дітей з тимчасово окупованих територій на солдатів та готує їх до служби в російській армії. Для цього росіяни промивають неповнолітнім мізки, позбавляючи української спадщини.

Про це пише The Sun.

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Мілітаризація депортованих дітей

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України та операційна директорка ініціативи Bring Kids Back Ukraine Дарія Зарівна заявила, що жодна мирна угода з Росією не буде укладена, поки тисячі викрадених українських дітей не повернуться додому.

Російський військовий в школі на ТОТ. Фото: The Sun

Вона розповіла, що окупанти на ТОТ нав'язують українським дітям російську ідеологію, підштовхуючи вступати до лав російської армії, аби у майбутньому використовувати їх як "зброю" проти Європи. Таким чином росіяни намагаються позбавити неповнолітніх їхнього українського походження і промити їм мізки, аби вони стали громадянами РФ.

Зокрема, у Росії створили табори, в які відправляють дітей перед тим, як змінити їхні офіційні документи і передати російським сім'ям на всиновлення. Дітям кажуть, що їхні рідні нібито їх покинули, а до деяких застосовують жорстокі заходи насильства.

Табір для дітей. Фото: The Sun

Місце утримання дітей. Фото: The Sun

"Ми працюємо над тим, щоб тримати це питання в центрі уваги, і ми вважаємо, що надзвичайно важливо, щоб воно було частиною цих переговорів, тому що українські діти, яких Росія тримає під своїм контролем", — зазначила Зарівна в інтерв'ю.

За її словами, наразі на окупованих територіях перебуває 1,6 мільйона українських дітей, яких окупанти мілітаризували. Зокрема, велика кількість з них була змушена приєднатися до путінської "молодіжної армії", яка з часом буде використана для поповнення військового резерву РФ.

Нагадаємо, Уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук заявила, що Росія не здійснює жодних кроків для повернення депортованих українських дітей.

За словами головної юридичної спеціалістки організації Save Ukraine Мирослави Харченко, що російські чиновники з оточення Путіна усиновлюють викрадених українських дітей та змінюють їхні документи.