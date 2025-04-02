Россия вооружает депортированных украинских детей, - СМИ

Украинские дети. Фото: The Sun

Россия превращает похищенных украинских детей с временно оккупированных территорий в солдат и готовит их к службе в российской армии. Для этого россияне промывают несовершеннолетним мозги, лишая украинского наследия.

Об этом пишет The Sun.

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Милитаризация депортированных детей

Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины и операционный директор инициативы Bring Kids Back Ukraine Дарья Заривная заявила, что ни одно мирное соглашение с Россией не будет заключено, пока тысячи похищенных украинских детей не вернутся домой.

Российский военный в школе на ВОТ. Фото: The Sun

Она рассказала, что оккупанты на ВОТ навязывают украинским детям российскую идеологию, подталкивая вступать в ряды российской армии, чтобы в будущем использовать их как "оружие" против Европы. Таким образом россияне пытаются лишить несовершеннолетних их украинского происхождения и промыть им мозги, чтобы они стали гражданами РФ.

В частности, в России создали лагеря, в которые отправляют детей перед тем, как изменить их официальные документы и передать российским семьям на усыновление. Детям говорят, что их родные якобы их бросили, а к некоторым применяют жестокие меры насилия.

Лагерь для детей. Фото: The Sun

Место удержания детей. Фото: The Sun

"Мы работаем над тем, чтобы держать этот вопрос в центре внимания, и мы считаем, что чрезвычайно важно, чтобы он был частью этих переговоров, потому что украинские дети, которых Россия держит под своим контролем", — отметила Заривна в интервью.

По ее словам, сейчас на оккупированных территориях находится 1,6 миллиона украинских детей, которых оккупанты милитаризировали. В частности, большое количество из них было вынуждено присоединиться к путинской "молодежной армии", которая со временем будет использована для пополнения военного резерва РФ.

Напомним, Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что Россия не осуществляет никаких шагов для возвращения депортированных украинских детей.

По словам главной юридической специалистки организации Save Ukraine Мирославы Харченко, что российские чиновники из окружения Путина усыновляют похищенных украинских детей и меняют их документы.