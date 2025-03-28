Росія ніяк не сприяє поверненню викрадених дітей до України

Люди з дітьми прибувають до Росії. Фото: росЗМІ

Уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук заявила, що російська сторона не робить жодних кроків задля повернення депортованих українських дітей. За її словами, нині вдалося повернути додому лише 1247 дітей, які були або вивезені до Російської Федерації, або переміщені на інші тимчасово окуповані території, або врятовані ще до моменту їхньої депортації.

Про це Дар'я Герасимчук заявила в ефірі Ранок.LIVE.

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За її словами, навіть ті діти, яких ще не встигли вивезти, вже були під серйозною загрозою – зокрема хлопцям почали надходити повістки до російських військових комісаріатів. Саме тому ці порятунки були не менш складними, ніж безпосереднє повернення з-за кордону.

За її словами, на державній платформі "Діти війни" фіксується лише близько 20 тисяч випадків із підтвердженими персональними даними. Але це, за її словами, лише "верхівка айсберга".

"Це малесенька частинка величезного айсберга кількості викрадених дітей. За інформацією навіть Російської Федерації, вони коментували про те, що вони викрали 744 тисячі українських дітей. Тож насправді йдеться про сотні тисяч викрадених дітей. А ця цифра близько 20 тисяч, це лише краплинка того, чим ми справді володіємо, де є персональні дані дітей. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, це, звісно, катастрофічна ситуація, тому що діти не пам'ятають, звідки вони, вони не пам'ятають, хто вони. Ну, і ми знаємо, що роблять росіяни", — заявила Герасимчук.

Росія змінює імена та прізвища викраденим малюкам, щоб унеможливити пошук

За словами Герасимчук, Москва відкрито демонструє усиновлення українських дітей, змінюючи їм імена, прізвища, а іноді навіть дати народження. Вона наголосила, що російська влада системно приховує сліди викрадення, навмисно ускладнюючи процес ідентифікації та повернення дітей на Батьківщину.

"Росіяни це не приховують, вони публічно розповідають ці кейси, історії усиновлення, передавання під опіку таких маленьких дітей до російських родин. І, звичайно, під час навіть незаконної процедури усиновлення вони змінюють дітям і імена, і прізвище, і навіть дати народження", — пояснила Дар'я Герасимчук.

Нагадаємо, США тимчасово поновили фінансування програми з пошуку викрадених українських дітей.

Також стало відомо, що деякі російські чиновники усиновлюють викрадених українських дітей і змінюють їхні документи.