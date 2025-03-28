США поновлюють фінансування розслідування викрадень українських дітей

Діти, яких вдалося нещодавно повернути з Росії в Україну. Фото: Омбудсман України

Сполучені Штати тимчасово профінансують ініціативу з документування фактів викрадення українських дітей. Раніше цю програму було призупинено за розпорядженням адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це 27 березня повідомив Державний департамент США, пише Reuters.

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Програма, відома як Ukraine Conflict Observator, була реалізована Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету. Вона дозволила зафіксувати переміщення тисяч дітей, яких російська сторона вивезла з території України на окуповані землі або безпосередньо до Росії.

Наразі тимчасове фінансування дозволить учасникам програми забезпечити належну передачу зібраної критично важливої інформації, зокрема даних про тисячі депортованих дітей, до відповідних державних установ. За словами речника Держдепартаменту США, це частина стандартної процедури згортання проєктів, роботу яких планують припинити.

У березні цього року конгресмени-демократи закликали Білий дім відновити фінансування ініціативи, вказуючи на важливість збереження супутникових знімків та інших доказів щодо приблизно 30 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

В Україні ведуть статистику, згідно з якою є підтверджені факти, що понад 19 500 дітей були насильно переміщені до Росії або на підконтрольні їй території без згоди родичів чи опікунів. Українська влада кваліфікує це як воєнний злочин, що підпадає під визначення геноциду, згідно з Конвенцією ООН. Російська влада своєю чергою наполягає на тому, що евакуація мала добровільний характер і була спрямована на "захист дітей від бойових дій".

Нагадаємо, 19 березня в США зупинили дію програми відстеження викрадених Росією українських дітей.

Кілька днів тому радник Білого дому Майк Волц заявив, що Дональд Трамп буде просити у Володимира Путіна повернути в Україну викрадених дітей.