США возобновляют финансирование расследования похищений украинских детей

Дети, которых удалось недавно вернуть из России в Украину. Фото: Омбудсман Украины

Соединенные Штаты временно профинансируют инициативу по документированию фактов похищения украинских детей. Ранее эта программа была приостановлена по распоряжению администрации президента Дональда Трампа.

Об этом 27 марта сообщил Государственный департамент США, пишет Reuters.

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Программа, известная как Ukraine Conflict Observator, была реализована Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета. Она позволила зафиксировать перемещение тысяч детей, которых российская сторона вывезла с территории Украины на оккупированные земли или непосредственно в Россию.

Сейчас временное финансирование позволит участникам программы обеспечить надлежащую передачу собранной критически важной информации, в частности данных о тысячах депортированных детей, в соответствующие государственные учреждения. По словам представителя Госдепартамента США, это часть стандартной процедуры сворачивания проектов, работу которых планируют прекратить.

В марте этого года конгрессмены-демократы призвали Белый дом возобновить финансирование инициативы, указывая на важность сохранения спутниковых снимков и других доказательств относительно примерно 30 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.

В Украине ведут статистику, согласно которой есть подтвержденные факты, что более 19 500 детей были насильно перемещены в Россию или на подконтрольные ей территории без согласия родственников или опекунов. Украинские власти квалифицируют это как военное преступление, подпадающее под определение геноцида согласно Конвенции ООН. Российские власти в свою очередь настаивают на том, что эвакуация носила добровольный характер и была направлена на "защиту детей от боевых действий".

Напомним, 19 марта в США остановили действие программы отслеживания похищенных Россией украинских детей.

Несколько дней назад советник Белого дома Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп будет просить у Владимира Путина вернуть в Украину похищенных детей.