Майк Волц заявив, що повернення українських дітей з РФ є пріоритетом Вашингтону

Радник Білого дому Майк Волц. Фото: Reuters

Сполучені Штати проситимуть Кремль повернути українських дітей, яких силоміць вивезли з тимчасово окупованих територій. За словами радника Білого дому з питань національної безпеки Майка Волца, це буде крок "зміцнення довіри" між двома країнами.

Про це Майк Волц заявив в інтерв'ю каналу CBS News.

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Згідно з даними української державної платформи "Діти війни", станом на березень 2023 року щонайменше 19 546 дітей було незаконно депортовано або примусово переміщено до Росії, при цьому ще 2015 дітей вважаються зниклими безвісти.

Волц підкреслив, що президент США Дональд Трамп також обговорював питання обміну полоненими, що призвело до звільнення близько 200 осіб. Радник Білого дому зазначив, що повернення українських дітей є одним із заходів, спрямованих на відновлення діалогу та зміцнення взаємної довіри.

Раніше повідомлялось, що Майк Волц у розмові з американськими журналістами заявив про припинення повітряних ударів по інфраструктурі як України, так і Росії. Він повідомив, що ця домовленість набула чинності безпосередньо після телефонної розмови Трампа з Путіним.

Також ми інформували, що в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Під час зустрічі сторони обговорили низку питань.