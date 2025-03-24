Майк Волц заявил, что возвращение украинских детей из РФ является приоритетом Вашингтона

Советник Белого дома Майк Волц. Фото: Reuters

Соединенные Штаты будут просить Кремль вернуть украинских детей, которых силой вывезли с временно оккупированных территорий. По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майка Волца, это будет шаг "укрепления доверия" между двумя странами.

Об этом Майк Волц заявил в интервью каналу CBS News.

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Согласно данным украинской государственной платформы "Дети войны", по состоянию на март 2023 года по меньшей мере 19 546 детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию, при этом еще 2015 детей считаются пропавшими без вести.

Волц подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также обсуждал вопрос обмена пленными, что привело к освобождению около 200 человек. Советник Белого дома отметил, что возвращение украинских детей является одной из мер, направленных на восстановление диалога и укрепление взаимного доверия.

Ранее сообщалось, что Майк Волц в разговоре с американскими журналистами заявил о прекращении воздушных ударов по инфраструктуре как Украины, так и России. Он сообщил, что эта договоренность вступила в силу непосредственно после телефонного разговора Трампа с Путиным.

Также мы информировали, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов.