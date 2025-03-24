Майк Волц заявил, что возвращение украинских детей из РФ является приоритетом Вашингтона

Трамп будет просить Путина вернуть украинских детей
Соединенные Штаты будут просить Кремль вернуть украинских детей, которых силой вывезли с временно оккупированных территорий. По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майка Волца, это будет шаг "укрепления доверия" между двумя странами.
Об этом Майк Волц заявил в интервью каналу CBS News.
Сколько украинских детей депортировала Россия
Согласно данным украинской государственной платформы "Дети войны", по состоянию на март 2023 года по меньшей мере 19 546 детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию, при этом еще 2015 детей считаются пропавшими без вести.
Волц подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также обсуждал вопрос обмена пленными, что привело к освобождению около 200 человек. Советник Белого дома отметил, что возвращение украинских детей является одной из мер, направленных на восстановление диалога и укрепление взаимного доверия.
Ранее сообщалось, что Майк Волц в разговоре с американскими журналистами заявил о прекращении воздушных ударов по инфраструктуре как Украины, так и России. Он сообщил, что эта договоренность вступила в силу непосредственно после телефонного разговора Трампа с Путиным.
Также мы информировали, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов.
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