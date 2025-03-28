Россия никак не способствует возвращению похищенных детей в Украину

Люди с детьми прибывают в Россию. Фото: росСМИ

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что российская сторона не предпринимает никаких шагов для возвращения депортированных украинских детей. По ее словам, сейчас удалось вернуть домой только 1247 детей, которые были или вывезены в Российскую Федерацию, или перемещены на другие временно оккупированные территории, или спасены еще до момента их депортации.

Об этом Дарья Герасимчук заявила в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Россия не только похищает украинцев, но и пытается их заставить воевать против своей Родины

По ее словам, даже те дети, которых еще не успели вывезти, уже были под серьезной угрозой — в частности ребятам начали приходить повестки в российские военные комиссариаты. Именно поэтому эти спасения были не менее сложными, чем непосредственное возвращение из-за границы.

По ее словам, на государственной платформе "Дети войны" фиксируется лишь около 20 тысяч случаев с подтвержденными персональными данными. Но это, по ее словам, лишь "верхушка айсберга".

"Это маленькая частичка огромного айсберга количества похищенных детей. По информации даже Российской Федерации, они комментировали о том, что они похитили 744 тысячи украинских детей. Поэтому на самом деле речь идет о сотнях тысяч похищенных детей. А эта цифра около 20 тысяч, это лишь капелька того, чем мы действительно владеем, где есть персональные данные детей. Если мы говорим о маленьких детях, это, конечно, катастрофическая ситуация, потому что дети не помнят, откуда они, они не помнят, кто они. Ну, и мы знаем, что делают россияне", — заявила Герасимчук.

Россия меняет имена и фамилии похищенным малышам, чтобы сделать невозможным поиск

По словам Герасимчук, Москва открыто демонстрирует усыновление украинских детей, меняя им имена, фамилии, а иногда даже даты рождения. Она подчеркнула, что российские власти системно скрывают следы похищения, намеренно усложняя процесс идентификации и возвращения детей на Родину.

"Россияне это не скрывают, они публично рассказывают эти кейсы, истории усыновления, передачи под опеку таких маленьких детей в российские семьи. И, конечно, во время даже незаконной процедуры усыновления они меняют детям и имена, и фамилии, и даже даты рождения", — пояснила Дарья Герасимчук.

Напомним, США временно возобновили финансирование программы по поиску похищенных украинских детей.

Также стало известно, что некоторые российские чиновники усыновляют похищенных украинских детей и меняют их документы.