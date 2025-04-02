Fox News показало видеоролик о похищенных РФ украинских детях

Оккупант с украинскими детьми. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили более 19 тысяч детей. Американский телеканал Fox News опубликовал видеоролик, в котором призвал президента Дональда Трампа способствовать их возвращению в Украину.

Об этом сообщил украинский журналист Остап Ярыш в Facebook в среду, 2 апреля.

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Возвращение украинских детей

В рекламном видео говорится, что российские военные похитили более 19 тысяч украинских детей.

"Хорошая сделка о них не забудет. Президент Трамп - вы в силе вернуть их домой", — отмечается в ролике.

В конце рекламы зрителей призывают перейти на сайт Release the Kids, на котором размещена информация, как американцам связаться с конгрессменами.

Скриншот поста Яроша

Напомним, издание The Sun опубликовало материал о милитаризации похищенных украинских детей на оккупированных территориях, а также навязывании им русской культуры.

Кроме того, Россия не предпринимает никаких шагов для возвращения депортированных украинских детей.