В Украине внедряют Реестр сведений о депортированных детях

Девочка плачет. Иллюстративное фото: Freepik

Министерство юстиции Украины внедряет Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях. Он призван помочь обеспечить системный подход к сбору, обобщению и обработке информации о детях, незаконно вывезенных в Россию.

Об этом говорится в сообщении Минюста на официальном сайте ведомства.

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Во время девятого заседания Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак заявила, что ведомство продолжает продолжает работать над совершенствованием государственного инструмента, призванного обеспечить системный подход к сбору, обобщению и обработке информации о детях, незаконно вывезенных в РФ.

По По ее словам, одним из ключевых инструментов в этом процессе стало создание и внедрение Реестра сведений о депортированных или принудительно перемещенных детях.

В своем выступлении Людмила Сугак подчеркнула важность Реестра как системного инструмента, который усиливает межведомственную координацию.

"Наша главная задача как государства — установить личность каждого ребенка, который был незаконно депортирован государством-агрессором. Реестр — это часть нашего системного ответа на попытку лишить Украину ее будущего. Мы формируем верифицированную базу данных, которая позволяет работать с каждым случаем и приближать момент возвращения детей домой", — объяснила представительница Минюста.

Отмечается, что Реестр позволяет собирать структурированную информацию о депортированных и принудительно перемещенных детях. В частности формировать личные дела на основе данных от государственных органов, местных властей, граждан, общественных и международных организаций.

Стоит заметить, что техническое создание Реестра уже завершено. Сейчас осуществляется формирование и представление первых личных дел, которые в ближайшее время будет рассматривать специальная межведомственная комиссия.

Заместитель министра юстиции также призвала международное сообщество усилить усилия по возвращению детей и фиксации фактов их принудительной депортации. В частности — предоставлять информацию о депортированных или усыновленных за рубежом детях, требовать от России раскрытия мест их пребывания, поддерживать правовые механизмы возвращения и способствовать техническому совершенствованию Реестра.

Напомним, что недавно американский телеканал Fox News опубликовал видеоролик, в котором призвал президента Дональда Трампа способствовать возвращению в Украину незаконно депортированных Россией детей.

Ранее мы информировали, что российские чиновники из окружения диктатора Путина усыновляют похищенных украинских детей.