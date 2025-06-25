В Украину вернули 17-летнего парня из оккупации РФ

Люди возле поезда. Иллюстративное фото: sud.ua

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 17-летнего парня. В начале полномасштабной войны подросток оказался в российской оккупации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 25 июня, в Telegram.

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Парень, которого удалось вернуть из оккупации. Фото: Ермак/Telegram

Из оккупации удалось вернуть 17-летнего украинца

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 17-летнего парня, которого война разлучила с родными еще в 2022 году", — сообщил Ермак.

А также добавил, что после длительного пребывания в оккупации и вынужденного выезда в Россию, парень смог преодолеть все трудности и наконец воссоединиться с мамой и сестрой, которые ждали его в Украине.

Как рассказала операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину парень оказался один в селе, которое очень быстро захватили российские оккупанты.

Его мама и младшая сестра оставались на подконтрольной Украине территории, и связь с ними почти исчезла. В условиях постоянной опасности парень был вынужден уехать в Россию в поисках способа вернуться домой.

Сегодня он наконец вместе со своей семьей в Киеве. Сейчас семья получает юридическую, психологическую и бытовую поддержку.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что недавно с временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще девять украинских детей.

В Офисе президента сообщили, сколько детей из РФ удалось вернуть в Украину.