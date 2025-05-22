З окупованих територій вдалося повернути ще дев'ятьох дітей

Три роки не виходили з дому — з ТОТ повернули українських дітей
З тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще дев'ятьох українських дітей. Ці діти пережили важкі випробування та знущання.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер, 22 травня, у Telegram.
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Андрій Єрмак зазначив, що у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.
За його словами, ці діти пережили важкі випробування. Серед них — дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації.
Також вдалося врятувати хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів.
Крім того, повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки. А також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок.
"Вдячний команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії. Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей. #BringKidsBack", — резюмував керівник ОПУ.
Раніше Єрмак повідомив про сигнал зі США щодо того, що мирної угоди з РФ без повернення викрадених українських дітей не буде.
Також в Офісі президента повідомили, скільки дітей із РФ вдалося повернути до України.
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