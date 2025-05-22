С оккупированных территорий удалось вернуть еще девять детей

Украинские дети вернулись из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

С временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще девять украинских детей. Эти дети пережили тяжелые испытания и издевательства.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 22 мая, в Telegram.

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Андрей Ермак отметил, что в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий.

По его словам, эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них - девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации.

Также удалось спасти парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить оккупантов.

Кроме того, вернулись в безопасность сестры, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом шли обстрелы и стояли российские танки. А также девушка, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь.

"Благодарен команде Save Ukraine и партнерам за содействие в организации этой спасательной миссии. Выполняем задание президента - вернуть всех детей. #BringKidsBack", — резюмировал руководитель ОПУ.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее Ермак сообщил о сигнале из США относительно того, что мирного соглашения с РФ без возвращения похищенных украинских детей не будет.

Также в Офисе президента сообщили, сколько детей из РФ удалось вернуть в Украину.