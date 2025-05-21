Єрмак заявив, що мирної угоди з Росією мирної угоди не буде

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поінформував про "важливий сигнал зі Сполучених Штатів". Зокрема, мирної угоди з РФ без повернення викрадених українських дітей не буде.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Без чого не може бути мирної угоди

"Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка чітко визначає: жодна мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей", — йдеться у повідомленні.

Єрмак уточнив, що ініціаторами стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар. Також до них приєдналися Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман — представники обох партій, об’єднані принциповою позицією.

"Викрадення дітей — це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини — наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", — резюмував глава ОП.

Нагадаємо, після розмови з главою Кремля президент США Дональд Трамп заявив, що він вірить, що Володимир Путін хоче миру.

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