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Нардепка пояснила, що змусить РФ серйозно говорити про перемир’я

20 травня 2025 22:32
Євтушенко Аліна - редактор
Що може змусити РФ серйозно заговорити про перемир'я — пояснила Южаніна
Переговори у Туреччині. Фото: росЗМІ
Євтушенко Аліна - редактор

Народна депутатка України Ніна Южаніна пояснила, що може змусити Путіна серйозно заговорити про припинення вогню. За її словами, зробити це можна за допомогою жорстких санкцій з боку США.

Про це Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 20 травня.

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"Нова допомога і жорсткі санкції від США змусили б Кремль серйозно говорити про перемир’я", — зазначила депутатка.

А також наголосила, що ресурси, виділені за президентства Джо Байдена, вже на межі.

"Трамп мав би зараз їм показати, що насправді він уже зрозумів першопричини війни й діє як справжній президент великої країни. Вони швидко мали б мобілізуватися й прийняти для нас великий пакет допомоги, а потім вже санкції — жорсткі", — пояснила Южаніна.

Зазначимо, що державний секретар США Марко Рубіо назвав дві ключові причини, чому затягується мирна угода.

Водночас президент Зеленський заявив, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію.

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