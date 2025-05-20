Що може змусити РФ серйозно заговорити про перемир'я — пояснила Южаніна

Нардепка пояснила, що змусить РФ серйозно говорити про перемир’я
Народна депутатка України Ніна Южаніна пояснила, що може змусити Путіна серйозно заговорити про припинення вогню. За її словами, зробити це можна за допомогою жорстких санкцій з боку США.
Про це Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 20 травня.
Що може змусити Путіна серйозно заговорити про мир
"Нова допомога і жорсткі санкції від США змусили б Кремль серйозно говорити про перемир’я", — зазначила депутатка.
А також наголосила, що ресурси, виділені за президентства Джо Байдена, вже на межі.
"Трамп мав би зараз їм показати, що насправді він уже зрозумів першопричини війни й діє як справжній президент великої країни. Вони швидко мали б мобілізуватися й прийняти для нас великий пакет допомоги, а потім вже санкції — жорсткі", — пояснила Южаніна.
Зазначимо, що державний секретар США Марко Рубіо назвав дві ключові причини, чому затягується мирна угода.
Водночас президент Зеленський заявив, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію.
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