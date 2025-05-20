Війна в Україні — Рубіо сказав, що затягує мир

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Державний секретар США Марко Рубіо назвав дві головні причини, чому затягується мирна угода. Він вважає, що це речі, які хочуть отримати Україна та РФ, але не можуть цього зробити.

Про це Марко Рубіо сказав в ефірі АРТ.

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Держсекретар США сказав, що військового рішення "цієї кризи" не існує і її потрібно завершити лише завдяки переговорам.

"Основна проблема в Україні полягає в тому, що Росія хоче того, чого вона не має і на що вона не має права, а Україна прагне того, що не може повернути військовим шляхом. Це суть проблеми", — сказав Рубіо.

Крім того, він додав, що Росія не отримала жодних поступок від США. За його словами, санкції Америки проти Москви тривають, а Україні продовжує надходити російська допомога.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп припустив, що вийде з переговорів щодо України, якщо "не буде прогресу". Він також дав зрозуміти, що ситуація в Україні є питанням Європи.

Водночас в ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. Європейських лідерів розчарувала його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним.