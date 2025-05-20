Война в Украине — Рубио сказал, что затягивает мир

Рубио назвал причины, по которым тормозится заключение мира
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал две главные причины, почему затягивается мирное соглашение. Он считает, что это вещи, которые хотят получить Украина и РФ, но не могут этого сделать.
Об этом Марко Рубио сказал в эфире АРТ.
Почему затягивается мирное соглашение
Госсекретарь США сказал, что военного решения "этого кризиса" не существует и его нужно завершить только благодаря переговорам.
"Основная проблема в Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего она не имеет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем. Это суть проблемы", — сказал Рубио.
Кроме того, он добавил, что Россия не получила никаких уступок от США. По его словам, санкции Америки против Москвы продолжаются, а Украине продолжает поступать российская помощь.
Напомним, ранее Дональд Трамп предположил, что выйдет из переговоров по Украине, если "не будет прогресса". Он также дал понять, что ситуация в Украине является вопросом Европы.
В то же время в ЕС боятся, что Трамп не захочет остановить войну. Европейских лидеров разочаровал его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Читайте Новини.LIVE!