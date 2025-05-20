Война в Украине — Рубио сказал, что затягивает мир

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал две главные причины, почему затягивается мирное соглашение. Он считает, что это вещи, которые хотят получить Украина и РФ, но не могут этого сделать.

Об этом Марко Рубио сказал в эфире АРТ.

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Госсекретарь США сказал, что военного решения "этого кризиса" не существует и его нужно завершить только благодаря переговорам.

"Основная проблема в Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего она не имеет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем. Это суть проблемы", — сказал Рубио.

Кроме того, он добавил, что Россия не получила никаких уступок от США. По его словам, санкции Америки против Москвы продолжаются, а Украине продолжает поступать российская помощь.

Напомним, ранее Дональд Трамп предположил, что выйдет из переговоров по Украине, если "не будет прогресса". Он также дал понять, что ситуация в Украине является вопросом Европы.

В то же время в ЕС боятся, что Трамп не захочет остановить войну. Европейских лидеров разочаровал его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.