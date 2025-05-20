Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Рубио назвал причины, по которым тормозится заключение мира arrow

Рубио назвал причины, по которым тормозится заключение мира

20 мая 2025 20:03
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — Рубио сказал, что затягивает мир
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Карина Приходько - Редактор

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал две главные причины, почему затягивается мирное соглашение. Он считает, что это вещи, которые хотят получить Украина и РФ, но не могут этого сделать.

Об этом Марко Рубио сказал в эфире АРТ.

Реклама
Читайте также:

Почему затягивается мирное соглашение

Госсекретарь США сказал, что военного решения "этого кризиса" не существует и его нужно завершить только благодаря переговорам.

"Основная проблема в Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего она не имеет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем. Это суть проблемы", — сказал Рубио.

Кроме того, он добавил, что Россия не получила никаких уступок от США. По его словам, санкции Америки против Москвы продолжаются, а Украине продолжает поступать российская помощь.

Напомним, ранее Дональд Трамп предположил, что выйдет из переговоров по Украине, если "не будет прогресса". Он также дал понять, что ситуация в Украине является вопросом Европы.

В то же время в ЕС боятся, что Трамп не захочет остановить войну. Европейских лидеров разочаровал его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

США переговоры перемирие война в Украине Россия Марко Рубио
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама