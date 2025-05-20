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Трамп не сказав, чи просив Путіна погодитися на перемир’я

20 травня 2025 09:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп не підтвердив, що просив Путіна про 30-денне перемир’я
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Вашингтоні ухилився від прямої відповіді на запитання журналіста, чи намагався він переконати Володимира Путіна погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню в Україні. До слова, він сам колись пропонував такий формат перемир'я. 

Про це стало відомо під на брифінгу Дональда Трампа

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Трамп лише зазначив, що, на його думку, "війну потрібно якось завершити", не уточнивши, чи йшлося про мирний процес, перемовини або ж збройне вирішення.

Президент США також повторив свою риторику про те, що повномасштабна війна Росії проти України нібито не почалася б, якби він залишався главою держави:

"Ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом", — заявив він.

Трамп також навів оціночні цифри втрат, які неодноразово згадував раніше: за його словами, "щотижня гинуть по 5000–6000 солдатів з обох боків", проте, він не навів джерел інформації чи даних, з яких зробив такі підрахунки.

Нагадаємо, Трамп також заявив, що Володимир Путін бажає миру, і додав, що хоче поспостерігати за тим, як Україна готова на закінчення війни

Крім того, він заявив, що не планує наразі вводити санкції проти Росії. 

Тим часом в ЄС стурбовані та шоковані заявами Трампа та його політичною позицією щодо війни в Україні. 

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