Трамп не подтвердил, что просил Путина о 30-дневном перемирии

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста, пытался ли он убедить Владимира Путина согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня в Украине. К слову, он сам когда-то предлагал такой формат перемирия.

Об этом стало известно во на брифинге Дональда Трампа.

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Трамп лишь отметил, что, по его мнению, "войну нужно как-то завершить", не уточнив, шла ли речь о мирном процессе, переговорах или же вооруженном решении.

Президент США также повторил свою риторику о том, что полномасштабная война России против Украины якобы не началась бы, если бы он оставался главой государства:

"Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом", — заявил он.

Трамп также привел оценочные цифры потерь, которые неоднократно упоминал ранее: по его словам, "каждую неделю гибнет по 5000-6000 солдат с обеих сторон", однако он не привел источников информации или данных, из которых сделал такие подсчеты.

Напомним, Трамп также заявил, что Владимир Путин желает мира, и добавил, что хочет понаблюдать за тем, как Украина готова к окончанию войны.

Кроме того, он заявил, что не планирует пока вводить санкции против России.

Между тем в ЕС обеспокоены и шокированы заявлениями Трампа и его политической позицией относительно войны в Украине.