Что может заставить РФ серьезно заговорить о перемирии — объяснила Южанина

Переговоры в Турции. Фото: росСМИ

Народный депутат Украины Нина Южанина объяснила, что может заставить Путина серьезно заговорить о прекращении огня. По ее словам, сделать это можно с помощью жестких санкций со стороны США.

Об этом Южанина сказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 20 мая.

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"Новая помощь и жесткие санкции от США заставили бы Кремль серьезно говорить о перемирии", — отметила депутат.

А также отметила, что ресурсы, выделенные при президентстве Джо Байдена, уже на пределе.

"Трамп должен сейчас им показать, что на самом деле он уже понял первопричины войны и действует как настоящий президент великой страны. Они быстро должны были бы мобилизоваться и принять для нас большой пакет помощи, а потом уже санкции — жесткие", — объяснила Южанина.

Отметим, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал две ключевые причины, почему затягивается мирное соглашение.

В то же время президент Зеленский заявил, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию.