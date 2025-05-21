Ермак заявил, что мирного соглашения с Россией мирного соглашения не будет

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал о "важном сигнале из Соединенных Штатов". В частности, мирного соглашения с РФ без возвращения похищенных украинских детей не будет.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию, которая четко определяет: ни одно мирное соглашение с Россией не может быть заключено без возвращения всех похищенных украинских детей", — говорится в сообщении.

Ермак уточнил, что инициаторами стали сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар. Также к ним присоединились Роджер Уикер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман — представители обеих партий, объединенные принципиальной позицией.

"Похищение детей — это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку. Возвращение каждого ребенка - наш общий долг. И это условие завершения войны", — резюмировал глава ОП.

Напомним, после разговора с главой Кремля президент США Дональд Трамп заявил, что он верит, что Владимир Путин хочет мира.

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