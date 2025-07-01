В Україну з окупації повернули трьох неповнолітніх

В Україну з ТОТ повернули трьох підлітків, — Єрмак
Завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути трьох підлітків. Ці неповнолітні тривалий час перебували на окупованих територіях, але відмовлялися відвідувати російські навчальні заклади — вчилися в українських школах.
Про це 30 червня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Повернення українських дітей на Батьківщину
Наразі всі троє підлітків уже перебувають на території, яка підконтрольна Україні. Їм надають усю необхідну підтримку. У подальшому ці діти планують будувати своє майбутнє на Батьківщині, зокрема вступити в українські виші.
Нагадаємо, 25 червня в Україну вдалося повернути 17-річний хлопця, який ще у 2022 році опинився в окупації. На Батьківщині на зустріч із ним чекали мама та сестра.
Також ми повідомляли, що у другій половині травня в Україну з окупованих територій повернули дев'ятьох дітей. В окупації одного хлопчика з мамою тримали у підвалі та змушували вихваляти росіян.
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