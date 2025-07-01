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В Україну з ТОТ повернули трьох підлітків, — Єрмак

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 00:47
В Україну з окупації повернули трьох неповнолітніх
Андрій Єрмак. Фото: Офісу президента України

Завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути трьох підлітків. Ці неповнолітні тривалий час перебували на окупованих територіях, але відмовлялися відвідувати російські навчальні заклади — вчилися в українських школах.

Про це 30 червня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Повернення українських дітей на Батьківщину

Наразі всі троє підлітків уже перебувають на території, яка підконтрольна Україні. Їм надають усю необхідну підтримку. У подальшому ці діти планують будувати своє майбутнє на Батьківщині, зокрема вступити в українські виші.

Нагадаємо, 25 червня в Україну вдалося повернути 17-річний хлопця, який ще у 2022 році опинився в окупації. На Батьківщині на зустріч із ним чекали мама та сестра.

Також ми повідомляли, що у другій половині травня в Україну з окупованих територій повернули дев'ятьох дітей. В окупації одного хлопчика з мамою тримали у підвалі та змушували вихваляти росіян.

Офіс президента Андрій Єрмак діти підлітки окупація
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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