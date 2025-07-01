В Украину из оккупации вернули трех несовершеннолетних

Андрей Ермак. Фото: Офиса президента Украины

Благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть трех подростков. Эти несовершеннолетние длительное время находились на оккупированных территориях, но отказывались посещать российские учебные заведения — учились в украинских школах.

Об этом 30 июня сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Возвращение украинских детей на Родину

На данный момент все трое подростков уже находятся на территории, которая подконтрольна Украине. Им оказывают всю необходимую поддержку. В дальнейшем эти дети планируют строить свое будущее на Родине, в частности поступить в украинские вузы.

Напомним, 25 июня в Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который еще в 2022 году оказался в оккупации. На Родине встречи с ним ждали мама и сестра.

Также мы сообщали, что во второй половине мая в Украину с оккупированных территорий вернули девять детей. В оккупации одного мальчика с мамой держали в подвале и заставляли восхвалять россиян.