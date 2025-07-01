В Украину из оккупации вернули трех несовершеннолетних

В Украину с ВОТ вернули трех подростков, — Ермак
Благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть трех подростков. Эти несовершеннолетние длительное время находились на оккупированных территориях, но отказывались посещать российские учебные заведения — учились в украинских школах.
Об этом 30 июня сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Возвращение украинских детей на Родину
На данный момент все трое подростков уже находятся на территории, которая подконтрольна Украине. Им оказывают всю необходимую поддержку. В дальнейшем эти дети планируют строить свое будущее на Родине, в частности поступить в украинские вузы.
Напомним, 25 июня в Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который еще в 2022 году оказался в оккупации. На Родине встречи с ним ждали мама и сестра.
Также мы сообщали, что во второй половине мая в Украину с оккупированных территорий вернули девять детей. В оккупации одного мальчика с мамой держали в подвале и заставляли восхвалять россиян.
Читайте Новини.LIVE!