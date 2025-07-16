Єрмак зустрівся з Келлогом у Центрі захисту прав дитини

Андрій Єрмак та Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 16 липня, зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Вони відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Про це Єрмак написав у Telegram.

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Зустріч Єрмака та Келлога

Разом з Єрмаком та Келлогом Центр відвідали омбудсмен Дмитро Лубінець, радниця Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.

"Ми обговорили масові порушення прав людини з боку РФ — незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в Росії", — зазначив голова Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що українські діти не можуть бути предметом торгу. Тому 2 червня Україна офіційно передала Росії початковий список дітей і запит на їхнє повернення, наразі досі очікуються дії від РФ.

Загалом відомо про понад 16 тисяч випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 — на території Росії. Внаслідок російського вторгнення загинули близько 900 дітей та понад 2000 дістали поранення.

Крім того, зафіксовано щонайменше 19 випадків насильства над дітьми.

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до Києва у понеділок.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що за час перебування представника США у столиці Росія зменшила обстріли України.