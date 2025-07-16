Єрмак зустрівся з Келлогом у Центрі захисту прав дитини

Єрмак зустрівся з Келлогом — про що йшлося
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 16 липня, зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Вони відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.
Про це Єрмак написав у Telegram.
Зустріч Єрмака та Келлога
Разом з Єрмаком та Келлогом Центр відвідали омбудсмен Дмитро Лубінець, радниця Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.
"Ми обговорили масові порушення прав людини з боку РФ — незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в Росії", — зазначив голова Офісу Президента.
Єрмак наголосив, що українські діти не можуть бути предметом торгу. Тому 2 червня Україна офіційно передала Росії початковий список дітей і запит на їхнє повернення, наразі досі очікуються дії від РФ.
Загалом відомо про понад 16 тисяч випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 — на території Росії. Внаслідок російського вторгнення загинули близько 900 дітей та понад 2000 дістали поранення.
Крім того, зафіксовано щонайменше 19 випадків насильства над дітьми.
Нагадаємо, Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до Києва у понеділок.
Президент Володимир Зеленський зауважив, що за час перебування представника США у столиці Росія зменшила обстріли України.
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