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Єрмак зустрівся з Келлогом — про що йшлося

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Дата публікації: 16 липня 2025 18:02
Єрмак зустрівся з Келлогом у Центрі захисту прав дитини
Андрій Єрмак та Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 16 липня, зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Вони відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Про це Єрмак написав у Telegram.

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Разом з Єрмаком та Келлогом Центр відвідали омбудсмен Дмитро Лубінець, радниця Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.

"Ми обговорили масові порушення прав людини з боку РФ — незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в Росії", — зазначив голова Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що українські діти не можуть бути предметом торгу. Тому 2 червня Україна офіційно передала Росії початковий список дітей і запит на їхнє повернення, наразі досі очікуються дії від РФ.

Загалом відомо про понад 16 тисяч випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 — на території Росії. Внаслідок російського вторгнення загинули близько 900 дітей та понад 2000 дістали поранення.

Крім того, зафіксовано щонайменше 19 випадків насильства над дітьми.

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Скриншот допису Єрмака
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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до Києва у понеділок. 

Президент Володимир Зеленський зауважив, що за час перебування представника США у столиці Росія зменшила обстріли України.

Андрій Єрмак діти депортація дітей війна в Україні Кіт Келлог
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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