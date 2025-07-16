Ермак встретился с Келлогом в Центре защиты прав ребенка

Андрей Ермак и Кит Келлог. Фото: кадр из видео

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду, 16 июля, встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Они посетили Центр защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Об этом Ермак написал в Telegram.

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Встреча Ермака и Келлога

Вместе с Ермаком и Келлогом Центр посетили Омбудсмен Дмитрий Лубинец, советник Президента по правам ребенка Дарья Герасимчук и сопредседатель международной экспертной группы высокого уровня Bring Kids Back UA Леди Хелена Кеннеди.

"Мы обсудили массовые нарушения прав человека со стороны РФ — незаконную депортацию украинских детей, содержание гражданских на оккупированных территориях и в России", — отметил глава Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что украинские дети не могут быть предметом торга. Поэтому 2 июня Украина официально передала России первоначальный список детей и запрос на их возвращение, пока до сих пор ожидаются действия от РФ.

Всего известно о более 16 тысячах случаев незаконного удержания, из которых по меньшей мере 1800 — на территории России. В результате российского вторжения погибли около 900 детей и более 2000 получили ранения.

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 19 случаев насилия над детьми.

Скриншот поста Ермака

Скриншот поста Ермака

Напомним, Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев в понедельник.

Президент Владимир Зеленский отметил, что за время пребывания представителя США в столице Россия уменьшила обстрелы Украины.