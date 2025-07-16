Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак встретился с Келлогом — о чем шла речь

Ермак встретился с Келлогом — о чем шла речь

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:02
Ермак встретился с Келлогом в Центре защиты прав ребенка
Андрей Ермак и Кит Келлог. Фото: кадр из видео

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду, 16 июля, встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Они посетили Центр защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Об этом Ермак написал в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Ермака и Келлога

Вместе с Ермаком и Келлогом Центр посетили Омбудсмен Дмитрий Лубинец, советник Президента по правам ребенка Дарья Герасимчук и сопредседатель международной экспертной группы высокого уровня Bring Kids Back UA Леди Хелена Кеннеди.

"Мы обсудили массовые нарушения прав человека со стороны РФ — незаконную депортацию украинских детей, содержание гражданских на оккупированных территориях и в России", — отметил глава Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что украинские дети не могут быть предметом торга. Поэтому 2 июня Украина официально передала России первоначальный список детей и запрос на их возвращение, пока до сих пор ожидаются действия от РФ.

Всего известно о более 16 тысячах случаев незаконного удержания, из которых по меньшей мере 1800 — на территории России. В результате российского вторжения погибли около 900 детей и более 2000 получили ранения.

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 19 случаев насилия над детьми.

null
Скриншот поста Ермака
null
Скриншот поста Ермака

Напомним, Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев в понедельник.

Президент Владимир Зеленский отметил, что за время пребывания представителя США в столице Россия уменьшила обстрелы Украины.

Андрей Ермак дети депортация детей война в Украине Кит Келлог
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации