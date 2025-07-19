Возвращение украинских детей из России — еще 11 человек дома

Дети, которые вернулись домой из России. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украину удалось вернуть из России еще 11 похищенных детей. По его словам, особенно впечатляет история пятерых родных братьев и сестер, возвращение которых длилось более года.

Об этом Андрей Ермак рассказал в Telegram в субботу, 19 июля.

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Возвращение украинских детей из России

"В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и Российской Федерации. Их возраст — от 10 до 17 лет", — отметил Ермак.

Он поделился, что особенно поразила история пятерых родных братьев и сестер, которых похитила Россия. Долгое время о них не было никакой информации, пока они самостоятельно не вышли на связь со своей совершеннолетней сестрой, которая находится в Украине, и попросили забрать их домой.

Глава ОП отметил, что путь возвращения был очень сложным, ведь органы опеки РФ оказывали давление, затягивали процесс и заставляли менять свое мнение. Таким образом процесс возвращения затянулся на более чем год.

"Эта история — еще одно напоминание: Украина не останавливается, пока ее дети не дома. Благодарен нашим партнерам — Государству Катар за посредничество, а также команде Офиса Омбудсмена Украины за слаженную и принципиальную работу. Мы выполняем задание Президента — вернуть всех", — добавил Ермак.

Сообщение Андрея Ермака в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращенные из России дети и дети украинских защитников ездили на отдых в Италию. Узнайте больше об этом в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

Также во время визита в Киев спецпредставитель Кит Келлог и Андрей Ермак 16 июля посетили Центр защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Добавим, что в США рассматривают законопроект по помощи похищенным Россией украинским детям. Для этого могут использовать замороженные активы РФ.