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Головна Новини дня Повернені з окупації діти побачили Рим у рамках "Діти вдома"

Повернені з окупації діти побачили Рим у рамках "Діти вдома"

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 13:53
Повернені з окупації діти відвідали Італію у рамках "Діти вдома" — фото
Повернення з відпочинку у рамках проєкту "Діти вдома". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Повернені з окупації, депортації та діти захисників відпочили в Італії. Реалізувати подорож вдалось Об’єднаному центру при Службі безпеки України в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Деталі розповіли журналістам Новини.LIVE.

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Повернені з окупації українські діти відпочили в Італії 

У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA 38 дітей із вразливих категорій провели два тижні літнього відпочинку в італійському містечку Постільйоне.

Діти повернулись з відпочинку від СБУ
Діти повернулися з Італії до Києва. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Поїздку організовано в рамках проєкту "Діти вдома", створеного за участі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб при Службі безпеки України.

"Основною задачею цієї програми було об'єднання в нашій великій українській родині дітей, які були незаконно депортовані країною-агресором та повернуті в Україну. А також діточок, рідні яких боронять Україну. На жаль, дехто загинув з батьків. А також діточок-сиріт, про яких турбується й опікується наша держава", — розповів керівник Об'єднаного центру при СБУ Андрій Пастернак.

Андрій Пастернак, СБУ
Керівник Об'єднаного центру при СБУ Андрій Пастернак. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У поїздці взяли участь діти, які опинилися під ризиком або пережили примусове переміщення й депортацію з тимчасово окупованих територій України чи Росії, а також діти українських оборонців.

Проєкт має на меті не лише повернення українських дітей додому, а й надання їм безпечного простору для відновлення та емоційної підтримки.

Обійми дітей
Діти обіймаються на залізничному вокзалі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Італії діти відпочивали протягом двох тижнів. Вони купалися в морі, брали участь у майстер-класах, ходили в гори, прогулялися столицею та мали зустріч із самими Папою Римським Львом XIV. Реабілітаційний відпочинок допомогли організувати Посольство України в Італії, Святий Престол і благодійна організація "ГУРУ ФОНД".  

"Мені дуже сподобалось, особливо коли їздили на море. Нас кидали, і ми робили сальто назад. І ще коли ми їздили на екскурсії, наприклад в печеру, то там було дуже добре, прикольно і добре", — розповів син військовослужбовця ЗСУ Андрій.

Андрій, СБУ
Син військовослужбовця ЗСУ Андрій. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Також вражена від італійського відпочинку і Софія. Вона на початку повномасштабного вторгнення пережила досвід російської окупації. Цілий рік не бачила маму, яка буквально "застрягала" у Херсоні, коли ворог розбомбив Антонівський міст. Про дівчинку протягом 12 місяців дбали старенькі бабуся та дідусь. Зі слів батьків, школи та лікарні не працювали, життя в окупації для дитини було надзвичайно складним і страшним часом. Однак нині дівчинка про це не згадує. Софія ділиться радісними емоціями та щаслива, що завела нових друзів у подорожі:

"Нам ніби вдалося облетіти всю Італію. Ми були і в Римі, ми були майже усюди. Ці два тижні були такі прекрасні. У нас було багато ігор і наше місто Постільйоне було дуже гарне, там так тихо і естетично", — розповіла Софія.

Софія пережила окупацію
Софія з подругою на вокзалі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У рамках проєкту "Діти вдома" вже плануються наступні подорожі для української малечі, яка пережила травматичний досвід і потребує повернення радощів дитинства.

Обійми дітей
Діти обіймаються на прощання. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, США вимагають Росію повернути незаконно викрадених українських дітей. Також ми розповідали, що чиновники країни-агресора всиновлюють депортованих дітей з території України.

СБУ Італія діти Папа Римський війна депортація
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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